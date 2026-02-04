Глядзець анлайнПраграма ТБ
Марам усе ўзросты пакорлівыя: глядзіце вечарам 6 лютага другі этап кастынгу на "Фактар.BY 60+"

Яны даказалі, што марыць ніколі не позна. "Фактар.BY 60+" працягвае здзіўляць гледачоў. На мінулым тыдні суддзі выбралі першую чацвёрку фіналістаў. 6 лютага - другі дзень тэлекастынгу.

На сцэну выйдуць восем удзельнікаў: яшчэ больш жыццёвых гісторый, яшчэ больш песень, якім хочацца падпяваць і яшчэ больш яркіх пераўвасабленняў на сцэне.

Творчая каманда "Фактар.BY 60+" працягвае ўдасканальвацца і рабіць кожны эфір у кампаніі "Беларусь 1" незабыўным.

Толькі чацвёра ўдзельнікаў пройдуць у наступны этап шоу. Рашэнне прымаюць выключна зорныя эксперты. Таленавітым людзям, якія ўсё жыццё ішлі да вялікай сцэны, патрэбна любоў гледачоў.

Не прапусціце "Фактар.BY 60+" - галоўны момант іх жыцця вечарам 6 лютага ў 20:45 на "Беларусь 1".

Разделы:

Культура