3.73 BYN
2.88 BYN
3.40 BYN
Марам усе ўзросты пакорлівыя: глядзіце вечарам 6 лютага другі этап кастынгу на "Фактар.BY 60+"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Яны даказалі, што марыць ніколі не позна. "Фактар.BY 60+" працягвае здзіўляць гледачоў. На мінулым тыдні суддзі выбралі першую чацвёрку фіналістаў. 6 лютага - другі дзень тэлекастынгу.
На сцэну выйдуць восем удзельнікаў: яшчэ больш жыццёвых гісторый, яшчэ больш песень, якім хочацца падпяваць і яшчэ больш яркіх пераўвасабленняў на сцэне.
Творчая каманда "Фактар.BY 60+" працягвае ўдасканальвацца і рабіць кожны эфір у кампаніі "Беларусь 1" незабыўным.
Толькі чацвёра ўдзельнікаў пройдуць у наступны этап шоу. Рашэнне прымаюць выключна зорныя эксперты. Таленавітым людзям, якія ўсё жыццё ішлі да вялікай сцэны, патрэбна любоў гледачоў.
Не прапусціце "Фактар.BY 60+" - галоўны момант іх жыцця вечарам 6 лютага ў 20:45 на "Беларусь 1".