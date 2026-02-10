3.72 BYN
Масленіца-2026: у Мінску ўжо пачынаюць рыхтавацца да бліннага тыдня
Аўтар:Рэдакцыя news.by
З 16 лютага стартуе Масленічны тыдзень. Ён мяжуе паміж вясной і зімой, а таксама мясаедствам і Вялікім постам.
Галоўныя атрыбуты ўсходнеславянскага свята: народныя песні, гульні, карагоды, бліны і спальванне пудзіла. У Мінску ўжо пачынаюць рыхтавацца да бліннага тыдня. Цэнтральнай падзеяй стане народнае гулянне "Масленічныя святкі - бліны ды аладкі" на пляцоўцы каля Палаца спорту. Таксама кожны раён рыхтуе святочныя гулянні і кірмашы з пачастункамі. Тыдзень завершыцца Дараванай нядзеляй.
А ўжо 23 лютага ў хрысціян пачнецца саракаднеўны Вялікі пост перад Вялікаднем