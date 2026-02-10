3.72 BYN
2.87 BYN
3.42 BYN
Мінская міжнародная кніжная выстава-кірмаш пройдзе з 17 па 22 сакавіка
Стаў вядомы лейтматыў Мінскай міжнароднай кніжнай выставы-кірмашу. Чырвоным радком - і Год беларускай жанчыны. Зараз ідзе праца над Нацыянальным стэндам. Паралельна Міністэрства інфармацыі вядзе дыялог з пасольствамі замежных дзяржаў. Аб'яднаныя Арабскія Эміраты, напрыклад, самі выявілі жаданне падрыхтаваць вялікі па аб'ёме стэнд. Запрашэнні адпраўлены і ў краіны далёкай дугі. З новаўвядзенняў - афіша выставы-кірмашу павялічыцца на адзін дзень, улічваючы просьбы выдаўцоў і прыхільнікаў падзеі.
Так, Мінская міжнародная кніжная выстава-кірмаш пройдзе з 17 па 22 сакавіка. Месца яе правядзення не зменіцца: лабірынт размесцяць на праспекце Пераможцаў, 14. Уваход застанецца бясплатным. Нагадаем, год таму колькасць наведвальнікаў перавысіла 78 тысяч.