Паставы абраныя культурнай сталіцай Беларусі 2026 года
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Культурную эстафету ў Іванава перанялі Паставы. 17-й культурнай сталіцай Беларусі стаў горад у Віцебскай вобласці. Новы статус цэнтр набыў з пачатку 2026 года.
Сярод мерапрыемстваў, якія пройдуць у Паставах, традыцыйная культурна-этнаграфічная акцыя "Святкуем па-беларуску". Праект раскрывае мясцовыя традыцыі правядзення святаў народнага календара. Акцыя праходзіць на працягу ўсяго года.
У красавіку пройдзе "Тыдзень смаку". Культурная сталіца чакае гурманаў на прэзентацыі страў Пастаўшчыны, якія ўваходзяць у Дзяржаўны спіс гісторыка-культурнай нематэрыяльнай спадчыны.
У топ культурных мерапрыемстваў увойдзе і фестываль "Звiняць цымбалы i гармонiк". У чэрвені ён збярэ ў Паставах удзельнікаў ужо 35-ты раз.