Пажылыя людзі з усёй краіны сабраліся ў Вялікім на навагодні канцэрт "Казка казак"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Падарыць сапраўднае свята і сказаць заслужанае дзякуй. Для больш як тысячы пажылых людзей з усёй краіны ў Вялікім тэатры адгрымеў навагодні канцэрт "Казка казак". У рамках дабрачыннай акцыі "Ад усёй душы" для беларусаў шаноўнага ўзросту арганізуюцца святочныя паказы і балі.
Акцыя "Ад усёй душы" праходзіць ужо чацвёрты раз. Яе высакародная місія - выявіць клопат і ўвагу да старэйшага пакалення.