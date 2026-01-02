Глядзець анлайнПраграма ТБ
Пажылыя людзі з усёй краіны сабраліся ў Вялікім на навагодні канцэрт "Казка казак"

Падарыць сапраўднае свята і сказаць заслужанае дзякуй. Для больш як тысячы пажылых людзей з усёй краіны ў Вялікім тэатры адгрымеў навагодні канцэрт "Казка казак". У рамках дабрачыннай акцыі "Ад усёй душы" для беларусаў шаноўнага ўзросту арганізуюцца святочныя паказы і балі.

Акцыя "Ад усёй душы" праходзіць ужо чацвёрты раз. Яе высакародная місія - выявіць клопат і ўвагу да старэйшага пакалення.

