Пераможцам шоу "Фактар.by" стаў Ібрагім Карасаў - 150 тыс. гледачоў прынялі ўдзел у галасаванні
Аўтар:Аляксандра Трушкевіч
Фінальны акорд 23 студзеня прагрымеў на пляцоўцы 5-га сезона шоу "Фактар.by". Пераможцам стаў Ібрагім Карасаў разам са сваім настаўнікам Дзянісам Кляверам. У суперфінале лёс вакалістаў вырашалі выключна гледачы. У галасаванні ўзялі ўдзел больш за 150 тыс. чалавек.
Юбілейны сезон шоу "Фактар.by" сабраў рэкордную колькасць галасоў (падрабязнасці ў відэа).