Прысвячэнне слыннаму краязнаўцу: беларускія мастакі прэзентуюць выставу ў Маладзечне

У Беларусі захавалася толькі 11 аўтэнтычных слуцкіх паясоў. Два з іх у свой - Маладзечанскі музей - у 1968 годзе з Дзяржаўнага гістарычнага музея СССР у Маскве і прывёз першы дырэктар установы Генадзь Каханоўскі. Адзін з іх знаходзіцца ў стацыянарнай экспазіцыі музея. Ён няпоўны - без махры, але адзін з самых прыгожых.