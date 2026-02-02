Руіны Манастыра бернардзінак у Брэсце чакае рэнавацыя

Рэнавацыя гістарычнага аб'екта. Увесну прыступяць да расчысткі тэрыторыі ля руін Манастыра бернардзінак у Брэсце. Пасля ўнікальны для краіны аб'ект закансервуюць, сродкі будуць накіраваны дзякуючы дзяржпраграме "Культурная прастора".



Руіны манастыра - гэта адзіная сведка старажытнага Брэста, якая захавалася. Мясцовы "Калізей" знаходзіцца са знешняга боку Холмскіх варот, на Шпітальным востраве. Падмуркі захаваліся з 1750 года.



У часы Расійскай імперыі будынак жаночага манастыра падалі Аляксандраўскаму кадэцкаму вучылішчу, пасля - прыгоннаму шпіталю. Ацаніць маштабы былога манастырскага комплексу з касцёлам дапамаглі археалагічныя раскопкі ў 1992 годзе (больш падрабязна – глядзіце відэа).