Шэдэўры з Мінска ў Маскаце: Беларусь рыхтуе выставы жывапісу і рукапісаў у Амане к 2027

У прэтэндэнтах на камандзіроўку - працы пэндзля Пэна, Кругера і народных сучаснікаў. Яшчэ адзін беларускі паказ плануецца ў верасні 2026. У творчае падарожжа адправяцца рукапісы на арабскай мове са збору Нацыянальнай бібліятэкі - кітабы і хамаілы.