3.73 BYN
2.88 BYN
3.40 BYN
Шэдэўры з Мінска ў Маскаце: Беларусь рыхтуе выставы жывапісу і рукапісаў у Амане к 2027
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Шэдэўры з Мінска ў Маскаце: Беларусь рыхтуе выставы жывапісу і рукапісаў у Амане к 2027news.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49d6ea05-585a-4387-8660-ad73218a2513/conversions/46c67f1a-bfbd-4c5b-aa53-9df3fd71b072-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49d6ea05-585a-4387-8660-ad73218a2513/conversions/46c67f1a-bfbd-4c5b-aa53-9df3fd71b072-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49d6ea05-585a-4387-8660-ad73218a2513/conversions/46c67f1a-bfbd-4c5b-aa53-9df3fd71b072-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/49d6ea05-585a-4387-8660-ad73218a2513/conversions/46c67f1a-bfbd-4c5b-aa53-9df3fd71b072-xl-___webp_1920.webp 1920w
Беларускія шэдэўры адправяцца на гастролі ў Аман. Ужо ў 2027 годзе Нацыянальны музей султанату пакажа "Мастацкая прастора Беларусі XX стагоддзя". Праект ужо фармулюе Мастацкі музей Беларусі.
У прэтэндэнтах на камандзіроўку - працы пэндзля Пэна, Кругера і народных сучаснікаў. Яшчэ адзін беларускі паказ плануецца ў верасні 2026. У творчае падарожжа адправяцца рукапісы на арабскай мове са збору Нацыянальнай бібліятэкі - кітабы і хамаілы.
Дамоўленасць аб выставачных праектах была дасягнута падчас рабочага візіту першага намесніка міністра культуры Беларусі ў Султанат Аман (больш падрабязна - глядзіце відэа).