Шэдэўры з Мінска ў Маскаце: Беларусь рыхтуе выставы жывапісу і рукапісаў у Амане к 2027

Беларускія шэдэўры адправяцца на гастролі ў Аман. Ужо ў 2027 годзе Нацыянальны музей султанату пакажа "Мастацкая прастора Беларусі XX стагоддзя". Праект ужо фармулюе Мастацкі музей Беларусі.

У прэтэндэнтах на камандзіроўку - працы пэндзля Пэна, Кругера і народных сучаснікаў. Яшчэ адзін беларускі паказ плануецца ў верасні 2026. У творчае падарожжа адправяцца рукапісы на арабскай мове са збору Нацыянальнай бібліятэкі - кітабы і хамаілы.

Дамоўленасць аб выставачных праектах была дасягнута падчас рабочага візіту першага намесніка міністра культуры Беларусі ў Султанат Аман (больш падрабязна - глядзіце відэа).

