У Беларусі за 2025 год працэнт запаўняльнасці тэатральных зал склаў амаль 72 %
27 сакавіка адзначаюць Сусветны дзень тэатра. Яго святкуюць 65-ы раз паводле ініцыятывы ЮНЕСКА.
Авацыі - беларускай публіцы, якая вокамгненна запаўняе партэры не толькі сталічных, але і рэгіянальных тэатраў. Зараз не толькі на балет білетаў няма.
За 2025 год запаўняльнасць зал у сярэднім па Беларусі склала амаль 72 %. Заўсёды цікавасць выклікаюць прэм'еры: 157 пастановак насыцілі рэспубліканскую афішу. Дарэчы, столькі ж новых спектакляў чакаем і ў 2026 годзе. Усяго ж галерэя нацыянальнага рэпертуара сёння налічвае 1193 гісторыі.
Абсалютны лідар па колькасці гледачоў - Вялікі тэатр Беларусі. У мінулым сезоне ён прыняў больш як 247 тыс. эстэтаў. У топе наведвальных сцэн: Музычны тэатр, Тэатр імя Горкага, нашумелы Тэатр лялек. З рэгіянальных падмосткаў б'е рэкорды Гродзенскі абласны драматычны тэатр.
Яшчэ адна тэатральная Мека за межамі МКАД - Магілёўскі абласны драматычны тэатр. Сёння там завершыцца XIX Міжнародны маладзёжны тэатральны форум "М.@rt.контакт". Пад заслону міжнароднага форуму ў госці завітае "Пікавая дама" Смаленскага камернага тэатра. Фестывальны рух дазволіў гледачам убачыць і бестселеры Тэатра юнага гледача і Тэатра лялек, чые касы літаральна абвалілі запытамі на мінулым тыдні.
Куды знікаюць білеты, як рэагуюць тэатры на небывалы попыт і ў чым формула поспеху касавых пастановак? Па адказы "Першы інфармацыйны" адправіўся ў кулуары папулярных тэатраў. Хутка ў эфіры - спецыяльны рэпартаж.