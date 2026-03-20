У Магілёве стартаваў міжнародны тэатральны форум "M.@rt.кантакт"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Магілёў на некалькі дзён стаў галоўнай тэатральнай пляцоўкай - стартаваў міжнародны форум "M.@rt.кантакт". Сярод удзельнікаў калектывы Беларусі, Расіі, Казахстана.
Усяго ў афішы 17 спектакляў. Адкрыў праграму "Яўген Анегін" - пастаноўка Арлоўскага дзяржаўнага акадэмічнага тэатра імя І. З. Тургенева. Сярод заяўленых прац на форуме "Шынель" Мікалая Гогаля (Беларускі дзяржаўны маладзёжны тэатр), "Дон Кіхот" (Магілёўскі тэатр лялек). Убачаць гледачы "Чайку" і "Пікавую даму".
Акрамя асноўнай, у праграме форуму - творчыя сустрэчы, майстар-класы. Таксама будуць прадстаўлены эскізы спектакляў маладых рэжысёраў.