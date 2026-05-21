У Мінску стартуе музычна-турыстычны сезон. Па традыцыі ў летняй афішы галоўныя сімвалы акцыі - "Класіка ў Ратушы" і "Джазавыя вечары".

У 2026 годзе ў летнюю карту дадалі лакацыю ў Лошыцкім парку, дзе па пятніцах будуць праходзіць тэатральныя вечары, а па суботах - моладзевы праект "Формула поспеху". Таксама на пляцоўку каля Палаца спорту вяртаецца праект "Пешаходка", дзе вулічныя артысты змогуць заявіць аб сабе.

23 мая галоўным пунктам прыцягнення ў Мінску стане "Верхні горад", дзе загучыць арганная музыка. А ў другой палове дня плошча Свабоды ператворыцца ў інтэрактыўны перфоманс "Мінск губернскі" з майстар-класамі кавалёў і ганчароў.

Завершыцца летні музычна-турыстычны сезон 26 верасня канцэртам "Музыка любімага горада" ў суправаджэнні Прэзідэнцкага аркестра Беларусі.

