3.87 BYN
2.73 BYN
3.18 BYN
У Мінску стартуе музычна-турыстычны сезон
У Мінску стартуе музычна-турыстычны сезон. Па традыцыі ў летняй афішы галоўныя сімвалы акцыі - "Класіка ў Ратушы" і "Джазавыя вечары".
У 2026 годзе ў летнюю карту дадалі лакацыю ў Лошыцкім парку, дзе па пятніцах будуць праходзіць тэатральныя вечары, а па суботах - моладзевы праект "Формула поспеху". Таксама на пляцоўку каля Палаца спорту вяртаецца праект "Пешаходка", дзе вулічныя артысты змогуць заявіць аб сабе.
23 мая галоўным пунктам прыцягнення ў Мінску стане "Верхні горад", дзе загучыць арганная музыка. А ў другой палове дня плошча Свабоды ператворыцца ў інтэрактыўны перфоманс "Мінск губернскі" з майстар-класамі кавалёў і ганчароў.
Завершыцца летні музычна-турыстычны сезон 26 верасня канцэртам "Музыка любімага горада" ў суправаджэнні Прэзідэнцкага аркестра Беларусі.