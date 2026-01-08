Вынікі "Фактар.by": падапечная Стаса Ярушына пакінула праект

Настаўнік "Фактар.by" Стас Ярушын першым застаўся без удзельнікаў на юбілейным шоу талентаў. Праект пакінула апошняя яго падапечная - 18-гадовая Марыя Назарава.

У намінацыі "на вылет" нараджэнка Пінска змагалася з удзельнікам каманды Уладзіміра Громава Шамхалам Хачатуранам. Чацвёрка суддзяў пакінула рашэнне за тэлегледачамі.

Кранальны выпуск прысвяцілі самаму дарагому, што ёсць у фіналістаў, - іх родным людзям. Менавіта бацькі выбіралі песні для сваіх зорак экрана, эпізод можна паглядзець на відэарэсурсах.