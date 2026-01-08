3.68 BYN
Вынікі "Фактар.by": падапечная Стаса Ярушына пакінула праект
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Настаўнік "Фактар.by" Стас Ярушын першым застаўся без удзельнікаў на юбілейным шоу талентаў. Праект пакінула апошняя яго падапечная - 18-гадовая Марыя Назарава.
У намінацыі "на вылет" нараджэнка Пінска змагалася з удзельнікам каманды Уладзіміра Громава Шамхалам Хачатуранам. Чацвёрка суддзяў пакінула рашэнне за тэлегледачамі.
Кранальны выпуск прысвяцілі самаму дарагому, што ёсць у фіналістаў, - іх родным людзям. Менавіта бацькі выбіралі песні для сваіх зорак экрана, эпізод можна паглядзець на відэарэсурсах.
Да суперфіналу застаўся адзін эфір. Трох прэтэндэнтаў на перамогу гледачы вызначаць праз хіты "легенд і куміраў". Імя трыумфатара пятага сезона "Фактар.by" краіна даведаецца 23 студзеня.