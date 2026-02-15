Зара і Насця Краўчанка стануць настаўнікамі на шоу "Фактар.BY. Дзеці"

Крэсла ў дэбютным сезоне праекта зойме заслужаная артыстка Расіі - чароўная спявачка Зара. Кампанію ёй у крэсле настаўніцы складзе прадстаўніца Беларусі на міжнародным конкурсе "Інтэрбачанне", суперфіналістка "X-Factor Беларусь" Насця Краўчанка. Дзяўчына, якая здзіўляе не толькі вакальным дыяпазонам, але і сілай харызмы. Сёння беларуская прыгажуня - жаданы госць на сцэне любога ўзроўню, у яе рэпертуары толькі хіты і зорныя дуэты з расійскімі выканаўцамі.