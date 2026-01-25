3.74 BYN
Зімовая казка на Сожы: у Гомелі майстры ператварылі снежныя маналіты ў творы мастацтва
Маразы дадалі працы экстранным службам, а творцам падарылі натхненне. Гомель на вачах у гараджан ператварыўся ў сталіцу зімовых скульптур. Крэцівілі са снегам 10 майстроў з розных гарадоў краіны - і пачаткоўцы, і прадстаўнікі Саюза мастакоў Беларусі і Акадэміі мастацвтаў. Яны ператварылі снежныя груды ў сапраўдныя творы мастацтва.
У снежнай галерэі фігуры ўнушальных памераў - у сярэднім 2,5 м на 2 м. Сярод іх ёсць Шчаўкунчык, Умка и гордая рысь - сімвал горада над Сожам.
"Для нас, мастакоў, такі жывы пластычны матэрыял вельмі цікавы. Паколькі ён увесь складаецца з вады, то дэфармацыя ад пацяплення таксама можа раскрыць кампазіцыю ў новых фарбах, што таксама дае шарм твору і новую сэнсавую нагрузку", - адзначыла студэнтка Беларускай акадэміі мастацтваў Анастасія Сіпач.
Снег - матэрыял падатлівы, хоць і далікатны. З інструментаў выкарыстоўвалі любыя вострыя прадметы: лапаты, скрабкі, стамескі або нажы. Для выраўноўвання паверхні патрэбныя таркі. Майстры з задавальненнем дзяліліся сваімі задумкамі.
Таццяна Несцерава, начальнік аддзела ўпраўлення архітэктуры і горадабудаўніцтва Гомельскага гарвыканкама:
"Вялікія прафесіяналы-скульптары ўдзельнічалі ў нас. Летась быў першы фестываль пясчаных скульптур, дзе яны паказалі сябе, здзівілі нас. А калі ёсць столькі снегу, нельга не скарыстацца такім падарункам".
На вачах у гараджан снежныя маналіты паступова ператвараліся ў казачныя вобразы. Гамяльчане гавораць, што гэта выдатная лакацыя, каб зрабіць фота і папоўніць свае сацсеткі, а яшчэ, калі ёсць жаданне, і самім прыкласці руку да зімовага мастацтва.