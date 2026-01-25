Зімовая казка на Сожы: у Гомелі майстры ператварылі снежныя маналіты ў творы мастацтва

Маразы дадалі працы экстранным службам, а творцам падарылі натхненне. Гомель на вачах у гараджан ператварыўся ў сталіцу зімовых скульптур. Крэцівілі са снегам 10 майстроў з розных гарадоў краіны - і пачаткоўцы, і прадстаўнікі Саюза мастакоў Беларусі і Акадэміі мастацвтаў. Яны ператварылі снежныя груды ў сапраўдныя творы мастацтва.

У снежнай галерэі фігуры ўнушальных памераў - у сярэднім 2,5 м на 2 м. Сярод іх ёсць Шчаўкунчык, Умка и гордая рысь - сімвал горада над Сожам.