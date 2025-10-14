3.71 BYN
Дзякуючы ЭКА больш як 500 дзяцей нарадзіліся ў Беларусі за 9 месяцаў 2025 года
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Больш як 500 дзяцей нарадзіліся ў Беларусі за 9 месяцаў гэтага года дзякуючы ЭКА. Эфектыўнасць прымянення спробы рэпрадуктыўнай тэхналогіі дасягае больш як 40 %, што адпавядае сусветным стандартам. Наша краіна - адзін з рэгіянальных лідараў у сферы рэпрадуктыўных тэхналогій. За 20 гадоў прымянення працэдуры на свет з'явіліся ўжо 10 тысяч беларусаў.
Ахова мацярынства і дзяцінства - прыярытэтны кірунак развіцця аховы здароўя Беларусі. Вось ужо пяты год пары могуць скарыстацца адной бясплатнай спробай ЭКА. Верагодна з'яўленне другога такога "бонуса" ад дзяржавы.