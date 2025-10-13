Атмасфера вялікага свята Пакрова Прасвятой Багародзіцы ў Пакроўскім храме Смалявіцкага раёна

У праваслаўных 14 кастрычніка вялікае свята - Пакроў Прасвятой Багародзіцы. Згодна з паданнем, Маці Божая абараніла хрысціян, распасцёрла над імі свой амафор. З таго часу Багародзічны Пакроў стаў сімвалам заступніцтва Маці Божай, да якой вернікі звяртаюцца ў розных патрэбах. У гэты дзень у храмах праходзяць асаблівыя набажэнствы.

Пакроў Прасвятой Багародзіцы 14 кастрычніка адзначаюць па ўсім праваслаўным свеце, па ўсёй Беларусі, але асабліва ўрачыста святкуюць у Пакроўскіх цэрквах. Храмах, названых у гонар Пакрова Прасвятой Багардзіцы. Іх у нашай краіне - дзясяткі. Мы сёння раздзялілі духоўную ўрачыстасць са святарамі і вернікамі Пакроўскага храма ў Смалявіцкім раёне.