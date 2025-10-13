3.69 BYN
26 жыхарак Мінскай вобласці ўзнагароджаны дзяржаўнай узнагародай – ордэнам Маці
Самае душэўнае і кранальнае свята восені. 14 кастрычніка ў Беларусі адзначаюць Дзень маці. У гонар самых дарагіх і любімых шчырыя віншаванні, кветкі, музычныя кампліменты. Многія жанчыны цалкам прысвячаюць сябе мацярынству, нараджаюць пяцярых дзетак і больш, годна і з пяшчотай іх выхоўваюць.
Ордэн за бязмежную любоў, шчырае сэрца і штодзенны бацькоўскі клопат. 14 кастрычніка, у Дзень маці, ушаноўваем жанчын з Мінскай вобласці, якія выхоўваюць шматдзетнае шчасце. Нашы пяшчотныя гераіні нарадзілі і годна выхоўваюць як мінімум пяцярых дзяцей.
Сімвалічная цырымонія аб'яднала 26 гераінь з 8 раёнаў. Калі падсумаваць, на ўсіх матуль у святочнай зале прыходзіцца 130 дзяцей. Для шаноўных гасцей музычныя віншаванні, кветкі і шчырыя словы.
Прафесіі ў шматдзетных жанчын самыя розныя: дызайнер і выхавальнік, паштальён, прадавец і медык. Ёсць гераіні, якія сумяшчаюць бацькоўскую місію і працоўныя абавязкі.
Меладычныя акцыі і віншаванні, канцэрты і ўтульныя ўрачыстасці сёння праходзяць у кожным раёне Мінскай вобласці. 14 кастрычніка - дзень, калі хочацца падарыць яшчэ больш цяпла самым родным і дарагім - нашым матулям, а яшчэ падзякаваць за жыццё.
За 29 гадоў існавання ў нашай краіне гэтай кранальнай традыцыі больш за 2700 гераінь з Мінскай вобласці захоўваюць высокую дзяржаўную ўзнагароду. Сярод новых, але не менш душэўных свят - Дзень таты, які будзем адзначаць 21 кастрычніка. А 7 дзён, якія злучаць гэтыя ўрачыстасці, называем Тыднем бацькоўскай любові.