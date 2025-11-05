Фестывалі, майстар-класы, экскурсіі: у Беларусі ў разгары школьныя канікулы

У Беларусі ў самым разгары канікулы ў школьнікаў. У дзяцей ёсць выдатная магчымасць правесці гэты час не толькі цікава, але і з карысцю. Конкурсы, фестывалі, майстар-класы, экскурсіі.

Гурткі, інтэрактывы, кінапаказы, наведванне тэатраў і музеяў - канікулы распланаваны дакладна. Акцэнт і на ваенна-патрыятычнае выхаванне. Ад экскурсій да заняткаў спортам - для выхаванцаў лагера "Доблесць" вайсковай часці 3214 падрыхтавана насычаная праграма.

Сілавыя конкурсы, стральба, камандныя гульні і яшчэ з дзясятак актыўнасцяў. У ваенна-патрыятычных клубах вучаць адпачываць з карысцю. Гэта не толькі спорт і дысцыпліна, але і глыбокая пашана да гісторыі.

Патрыятычны турызм - адзін з самых актуальных трэндаў у выхаванні. Наведванне памятных месцаў і ўдзел у добраўпарадкаванні мемарыялаў аб'ядноўвае школьнікаў, фарміруючы пачуццё датычнасці да лёсу роднай краіны.