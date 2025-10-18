3.73 BYN
Марафон добрых спраў - БСЖ арганізаваў свята для выхаванцаў дамоў сямейнага тыпу
Больш за сто дзяцей з Гродзенскай і Брэсцкай абласцей сабраў Беларускі саюз жанчын пад купалам Белдзяржцырка. У рамках Тыдня бацькоўскай любові выхаванцаў сацыяльна-педагагічных цэнтраў і дамоў сямейнага тыпу запрасілі на паказ Казанскага дзяржаўнага цырка.
"Дзеці і падтрымка дзяцінства - адна з галоўных задач для Беларускага саюза жанчын. Мы маем зносіны з нашымі структурнымі падраздзяленнямі па ўсёй краіне, кожны год робім невялікі аналіз і разумеем, хто больш за ўсё мае патрэбу ў нашай увазе прама зараз. Мы не можам дапамагчы ўсім, аднак па ўсёй краіне ўвесь тыдзень праходзяць акцыі, на якіх нашы актывісты імкнуцца дзецям падарыць любоў", - адзначыла памочнік старшыні Беларускага саюза жанчын Марына Дзенісевіч.
Да Тыдня бацькоўскай любові Беларускі саюз жанчын далучаецца штогод. Марафон добрых спраў працягваецца.