Тыдзень бацькоўскай любові: як у Беларусі ўмацоўваюць традыцыі бацькоўства
Аўтар:Кацярына Страха
26 кастрычніка завяршаецца Тыдзень бацькоўскай любові. Цёплыя словы падзякі прымалі таты. Адно з самых маладых святаў у краіне - Дзень бацькі - усталявана ўказам Прэзідэнта Беларусі ў 2022 годзе. Яно яшчэ раз нагадвае пра неабходнасць умацавання інстытута сям'і і шлюбу, а таксама падкрэслівае важнасць абодвух бацькоў у выхаванні дзяцей.
Дрэнны муж не можа быць добрым бацькам, у гэтым перакананы Віталь Рабцаў. Аб тым, што сям'я - гэта камандная работа, яны з жонкай Таццянай ведаюць выдатна.
Быць не толькі бацькам, а быць прыкладам. Пра каштоўнасць законнага шлюбу і захаванне традыцый у сям'і Віталя Рабцава не разважаюць (гл. відэа).