У сям’і Гудкоўскіх са Старых Дарог ужо 20 гадоў дораць бацькоўскую апеку дзецям

Мужны настаўнік і надзейная апора сям’і. 21 кастрычніка ў Беларусі віншуюць мужчын, якія выхоўваюць дзяцей. Дзень таты - кульмінацыя Тыдня бацькоўскай любові, маладое свята, якое адзначаюць у нашай краіне толькі чацвёрты год. Яно падкрэслівае найважнейшую ролю бацькі ў жыцці кожнага дзіцяці, ва ўмацаванні шчаслівай сям’і.

Для некаторых мужчын выхаванне дзяцей з бацькоўскай увагай і клопатам - сапраўднае прызванне. Як і для сям’і Гудкоўскіх са Старых Дарог, якія на працягу 20 гадоў годна нясуць абраную місію бацькоў-выхавальнікаў.

Сардэчнаму прычалу, дзе атуляюць клопатам і дораць бацькоўскую апеку дзецям, вось ужо 20 гадоў. Гаспадары ўтульнага дома па вуліцы Міра ў Старых Дарогах па прызванні бацькі-выхавальнікі. Зараз у сям'і Сяргея і Наталлі Гудкоўскіх 9 дзяцей, якія з пяшчотай называюць іх бабуля і дзядуля.

Экскурсію па дзіцячай прасторы праводзіць Глеб Варашкевіч. Хлопчык перайшоў у 7 клас. Як і ўсе дзеці ў сям'і, вучыцца ў першай школе. Захапляецца спортам і матэматыкай. Расце сапраўдным мужчынам, па прыкладзе гаспадара сям'і гатовы падставіць плячо і дапамагчы ў любой справе.

Тое, што сіл, увагі і любові хопіць на вялікую сям'ю, Сяргей і Наталля зразумелі, калі выхоўвалі сваю дачушку. Ідэю стварыць утульны дом для дзяцей, якія засталіся без бацькоўскай апекі, падтрымаў Сяргей. Таму хутка ад патранатнай іх сям'я вырасла да шматдзетнай.