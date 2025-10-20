3.68 BYN
2.99 BYN
3.49 BYN
Нацыянальны дзіцячы тэхнапарк стаў пляцоўкай для душэўнага свята "З татам разам!"
Самыя цёплыя словы, віншаванні і падзякі гучаць сёння ў адрас таты. Па традыцыі ў Дзень бацькі па ўсёй краіне праходзяць форумы, фестывалі, канцэрты. Адной з пляцовак стаў Нацыянальны дзіцячы тэхнапарк. Там у разгары свята "З татам разам!"
Абаронца, карміцель, настаўнік, сябар, апора - і ўсё гэта пра яго, пра аднаго чалавека - пра бацьку! На розных мовах слова гучыць па-свойму, але яго сэнс заўсёды адзіны: ён - падмурак сям'і, высакародны муж, асабісты прыклад для сваіх дзяцей. Таму 21 кастрычніка для кожнага таты - асаблівы. Гэты дзень ужо стаў адной з падстаў для сямейных сустрэч. У гонар яго праводзіцца дзясяткі рознага роду мерапрыемстваў. Адно з іх - сямейнае свята "З татам разам", якое сёння праходзіць у Нацыянальным дзіцячым тэхнапарку, якое сабрала тры дзясяткі сем'яў з усёй краіны. Тут для іх арганізавалі інтэрактыўныя пляцоўкі, квізы, віктарыны.
Крыху статыстыкі. Тыповы беларускі тата - гэта жанаты гараджанін, які мае сярэднюю спецыяльную адукацыю, што працуе ў будаўнічай або транспартнай сферы.
Усяго ў Беларусі амаль 44 тыс. сем'яў, у якіх ёсць бацька і дзеці да 18 гадоў. Большасць выхоўваюць адно дзіця. Нягледзячы на тое, што свята маладое, яму ўсяго 3 гады, яно стала яркай падзеяй ва ўсім Тыдні бацькоўскай любові, калі мы гаворым нашым бацькам словы падзякі і любові.