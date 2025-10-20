Нацыянальны дзіцячы тэхнапарк стаў пляцоўкай для душэўнага свята "З татам разам!"

Абаронца, карміцель, настаўнік, сябар, апора - і ўсё гэта пра яго, пра аднаго чалавека - пра бацьку! На розных мовах слова гучыць па-свойму, але яго сэнс заўсёды адзіны: ён - падмурак сям'і, высакародны муж, асабісты прыклад для сваіх дзяцей. Таму 21 кастрычніка для кожнага таты - асаблівы. Гэты дзень ужо стаў адной з падстаў для сямейных сустрэч. У гонар яго праводзіцца дзясяткі рознага роду мерапрыемстваў. Адно з іх - сямейнае свята "З татам разам", якое сёння праходзіць у Нацыянальным дзіцячым тэхнапарку, якое сабрала тры дзясяткі сем'яў з усёй краіны. Тут для іх арганізавалі інтэрактыўныя пляцоўкі, квізы, віктарыны.