Да канца 2025 года ў Мінску чакаецца адкрыццё 15 новых сацаб'ектаў, у тым ліку чатырох паліклінік

Год добраўпарадкавання з акцэнтам на камфорт жыцця і якасную інфраструктуру. Сёлета ў Мінску чакаецца адкрыццё 15 новых сацыяльных аб'ектаў, у тым ліку чатырох паліклінік. Дзве з іх - дарослая і дзіцячая - размесцяцца ў жыллёвым комплексе "Мінск-Мір". Аналагічныя медыцынскія ўстановы для дзяцей з'явяцца ў Лошыцы-9 і пасёлку Усходні. Таксама плануецца адкрыццё наркалагічнага цэнтра на вуліцы Карвата. Усяго Мінскбуд сёлета ўзвядзе больш як тры сотні аб'ектаў. Сярод іх жыллё, будынкі сацыяльна-культурнага і прамысловага прызначэння.