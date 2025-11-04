Глядзець анлайнПраграма ТБ
Якой будзе чацвёртая ветка Мінскага метрапалітэна

У Мінску з'явіцца новая кальцавая, але ўжо пад зямлёй. Праект кругавой чацвёртай веткі Мінскага метрапалітэна - у распрацоўцы архітэктараў.

4 участкі, 6 перасадачных станцый будуць прадугледжаны на гэтай лініі. Ажыццяўляць перавозку пасажыраў будуць сучасныя саставы. Траса кальцавой у асноўным пройдзе ўздоўж другога транспартнага кальца. Уводзіць у эксплуатацыю новую лінію падземкі будуць паэтапна.

На новыя рэйкі становіцца і рух у бок нацыянальнага аэрапорта. З Мінска-Пасажырскага туды будуць хадзіць хуткасныя цягнікі. Маштабнае будаўніцтва паблізу Смалявіцкага раёна пачалося. На ўчастку ідуць падрыхтоўчыя работы. Чакаецца, што агульная даўжыня маршруту складзе 42 км, час у дарозе - 30 хвілін.

