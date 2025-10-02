Глядзець анлайнПраграма ТБ
Працягваецца будаўніцтва тэхнапарка на вул. Цэнтральнай у Мінску

У Мінску працягваецца праца па развіцці тэхнапаркаў паводле даручэння Прэзідэнта Беларусі.

Так, на вуліцы Цэнтральнай задзейнічаны адразу дзве пляцоўкі - тут ідзе будаўніцтва Мінскага гарадскога тэхнапарка. На тэрыторыі ўзвядуць тры новыя будынкі, два - рэканструююць. У выніку горад атрымае амаль 20 тысяч квадратных метраў прамысловых плошчаў. Частку старых будынкаў і будынкаў знясуць.

Мэр сталіцы Уладзімір Кухараў падчас выязной нарады даручыў паскорыць працэсы праектавання і тэмпы будаўніцтва.

А да канца 2025 года ў сталіцы будзе завершана будаўніцтва тэхнапарка на Партызанскім праспекце.

