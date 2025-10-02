Працягваецца будаўніцтва тэхнапарка на вул. Цэнтральнай у Мінску

Так, на вуліцы Цэнтральнай задзейнічаны адразу дзве пляцоўкі - тут ідзе будаўніцтва Мінскага гарадскога тэхнапарка. На тэрыторыі ўзвядуць тры новыя будынкі, два - рэканструююць. У выніку горад атрымае амаль 20 тысяч квадратных метраў прамысловых плошчаў. Частку старых будынкаў і будынкаў знясуць.