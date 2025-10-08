3.69 BYN
Рэканструкцыя моста цераз Прыпяць - раскажам, што зроблена
Аўтар:Рэдакцыя news.by
На завяршальнай стадыі знаходзіцца рэканструкцыя аднаго з самых доўгіх аўтамабільных мастоў Беларусі. Ён знаходзіцца ў Мазыры на аўтадарозе Р131.
Да рамонту прыступілі ўвосень 2023 года. Аб'ект складаны ў праектаванні і тэхналагічным выкананні. Абяцае здзівіць сучасным функцыяналам і вытанчанасцю выканання.
Ужо ўсталявана цэнтральная арачная канструкцыя, з'явілася бар'ерная і поручная агароджа, мачты асвятлення, працягваецца ўладкаванне дарожнага палатна і схілу да гарадскога пляжа. Мост цераз Прыпяць будзе зручным і для людзей з абмежаванымі магчымасцямі (гл. у відэа).