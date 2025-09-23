3.64 BYN
3.04 BYN
3.59 BYN
Завяршаецца маштабная рэканструкцыя аднаго з самых працяглых пуцеправодаў Мінска
Завяршаецца маштабная рэканструкцыя аднаго з самых працяглых пуцеправодаў Мінска - паміж вуліцай Маскоўскай і праспектам Незалежнасці. Спецыялісты па дэталях разабралі мост і сабралі нанова - з апярэджаннем тэмпаў і графікаў.
Цяпер на чарзе добраўпарадкаванне прылеглых тэрыторый. На пуцеправодзе яшчэ неабходна правесці шэраг праверак, толькі пасля гэтага можна будзе запускаць трафік праз цэнтр горада ў звыклым фармаце.
Канструкцыя пуцеправода абноўлена цалкам і фактычна ўзведзена з нуля. Апоры і перакрыцці з новага матэрыялу - трываласць каркаса павысілася ў некалькі разоў, каб адпавядаць нагрузкам. З'явіцца новая дыёдная ілюмінацыя - будаўнікі якраз завяршаюць яе мантаж. А вось колькасць палос засталася ранейшай: па дзве ў кожным кірунку.
Унікальнасць гэтай будоўлі - у прымяненні складаных тэхналогій. Рабатызаваныя зварачныя комплексы замянялі чалавека для павышэння дакладнасці работ. Будаўнікі ўпершыню ў Мінску ўжылі метад насоўвання цэнтральнага пралётнага збудавання. А яшчэ кантроль за станам аб'екта цяпер будуць весці анлайн дзякуючы датчыкам у апорах.