Завяршаецца маштабная рэканструкцыя аднаго з самых працяглых пуцеправодаў Мінска

Канструкцыя пуцеправода абноўлена цалкам і фактычна ўзведзена з нуля. Апоры і перакрыцці з новага матэрыялу - трываласць каркаса павысілася ў некалькі разоў, каб адпавядаць нагрузкам. З'явіцца новая дыёдная ілюмінацыя - будаўнікі якраз завяршаюць яе мантаж. А вось колькасць палос засталася ранейшай: па дзве ў кожным кірунку.

Унікальнасць гэтай будоўлі - у прымяненні складаных тэхналогій. Рабатызаваныя зварачныя комплексы замянялі чалавека для павышэння дакладнасці работ. Будаўнікі ўпершыню ў Мінску ўжылі метад насоўвання цэнтральнага пралётнага збудавання. А яшчэ кантроль за станам аб'екта цяпер будуць весці анлайн дзякуючы датчыкам у апорах.