Візіт дэлегацыі Савета Бяспекі Беларусі ў В'етнам нацэлены на эканамічнае і сілавое супрацоўніцтва
2 снежня ў Ханое стартуе шэраг афіцыйных мерапрыемстваў дэлегацыі Савета Бяспекі нашай краіны ў В'етнаме. Узначальвае місію Аляксандр Вальфовіч. Бок, які прымае, - Міністэрства грамадскай бяспекі - выканаўчы орган, што адказвае за нацбяспеку і правапарадак.
Пасля пратакольнай часткі пройдзе сустрэча з найбуйнейшымі тэлекамунікацыйнымі кампаніямі В'етнама, абедзве належаць дзяржаве. Гэта карпарацыі Mobifone і Viettel.
Эканоміка В'етнама - адна з самых хуткарослых у свеце. Афіцыйны Ханой займае другое месца пасля Сінгапура ў Паўднёва-Усходняй Азіі па ўзроўні адкрытасці эканомікі. Гандаль - іх канёк, але толькі з праверанымі партнёрамі. Мінск яны лічаць менавіта такім. Пасля зносін з бізнес-коламі пройдуць двухбаковыя кансультацыі ўжо ў Міністэрстве грамадскай бяспекі на ўзроўні намеснікаў, з беларускага боку гэта Аляксандр Невяроўскі, ён таксама ў саставе дэлегацыі.