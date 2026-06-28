3.74 BYN
2.89 BYN
3.29 BYN
Беларусь і Кітай аб'явілі 2026-2027 гг. гадамі прамысловай кааперацыі
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка знаходзіцца з рабочым візітам у Кітаі. 29 чэрвеня адбыліся перамовы з лідарам краіны Сі Цзіньпінам. Спачатку зносіны прайшлі ў фармаце рабочай сустрэчы. Кіраўнікі дзяржаў далі станоўчую ацэнку двухбаковаму ўзаемадзеянню - беларуска-кітайскія адносіны знаходзяцца на вяршыні.
Лідары прадоўжылі зносіны і падчас традыцыйнага сямейнага абеда - фармату, які выходзіць далёка за рамкі дыпламатычнага пратаколу і з'яўляецца знакам асаблівага асабістага даверу паміж Прэзідэнтам Беларусі і Старшынёй КНР.
Пасля прыезду ў КНР Аляксандра Лукашэнку сустракалі як найважнейшага госця і дарагога сябра: чырвоная дарожка, рота ганаровай варты. Картэж беларускага лідара - выключна прэміум-сегмент кітайскага аўтапрама.
Аляксандр Лукашэнка і Сі Цзіньпін сустрэнуцца ва ўрадавай рэзідэнцыі Дзяаюйтай (у той жа час гэта палацава-паркавы комплекс). У Кітаі зараз сезон лотасаў і выглядае гэта вельмі ўражліва.
Гэта ўжо 17-ы візіт Аляксандра Лукашэнкі ў Кітай. У краін беспрэцэдэнтны ўзровень двухбаковага супрацоўніцтва - усепагоднае і ўсебаковае стратэгічнае партнёрства. Усё дзякуючы даўняму сяброўству паміж лідарамі (гл. відэа).