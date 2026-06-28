Беларусь і Кітай аб'явілі 2026-2027 гг. гадамі прамысловай кааперацыі

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка знаходзіцца з рабочым візітам у Кітаі. 29 чэрвеня адбыліся перамовы з лідарам краіны Сі Цзіньпінам. Спачатку зносіны прайшлі ў фармаце рабочай сустрэчы. Кіраўнікі дзяржаў далі станоўчую ацэнку двухбаковаму ўзаемадзеянню - беларуска-кітайскія адносіны знаходзяцца на вяршыні.

Аляксандр Лукашэнка і Сі Цзіньпін сустрэнуцца ва ўрадавай рэзідэнцыі Дзяаюйтай (у той жа час гэта палацава-паркавы комплекс). У Кітаі зараз сезон лотасаў і выглядае гэта вельмі ўражліва.