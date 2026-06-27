3.77 BYN
2.82 BYN
3.21 BYN
У Беларусі пачалі ўборку лёну
У Беларусі пачалі ўборку льну. Гэтая культура патрабуе карпатлівага тэхналагічнага падыходу і традыцыйна лічыцца адной з самых складаных у перапрацоўцы.
У 2026 годзе толькі ў Мінскай вобласці пад лён адведзена больш за 8 тыс. га.
На ўраджайныя палі выехалі першыя экіпажы ў Валожынскім раёне. Аптымальная вільготнасць для ўборкі - не больш за 14 %. У адрозненне ад збожжавых, далікатную расліну не скошваюць, а збіраюць разам з коранем. Затым камбайны ўкладваюць сцёблы роўнымі радамі. У такім выглядзе яны правяльваюцца на палях пад адкрытым небам як мінімум тыдзень.
Галоўная задача для аграрыяў зараз - выканаць увесь цыкл палявых работ без страт і цалкам загрузіць мясцовыя перапрацоўчыя прадпрыемствы высакаякаснай сыравінай. Ураджайнасць гэтай культуры з палёў Валожынскага льнокамбіната плануецца на ўзроўні 40 ц/га. Дарэчы, на заводзе ў гэтым сезоне запускаюць новую вытворчую лінію.