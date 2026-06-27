У Беларусі пачалі ўборку лёну

У Беларусі пачалі ўборку льну. Гэтая культура патрабуе карпатлівага тэхналагічнага падыходу і традыцыйна лічыцца адной з самых складаных у перапрацоўцы.

У 2026 годзе толькі ў Мінскай вобласці пад лён адведзена больш за 8 тыс. га.

На ўраджайныя палі выехалі першыя экіпажы ў Валожынскім раёне. Аптымальная вільготнасць для ўборкі - не больш за 14 %. У адрозненне ад збожжавых, далікатную расліну не скошваюць, а збіраюць разам з коранем. Затым камбайны ўкладваюць сцёблы роўнымі радамі. У такім выглядзе яны правяльваюцца на палях пад адкрытым небам як мінімум тыдзень.