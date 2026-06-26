3.77 BYN
2.82 BYN
3.21 BYN
Чым жыве сёння маладое пакаленне Беларусі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Сёння ў Беларусі парадку 1,6 млн маладых людзей, якія займаюцца тым, што ім сапраўды па душы, а дзяржава падтрымлівае іх ва ўсіх пачынаннях.
Мінск - моладзевая сталіца, дзе пражывае парадку 400 тыс. хлопцаў і дзяўчат. Кожны тут знаходзіць свой шлях: спорт, навуку, творчасць. Цяперашні Тыдзень моладзі праходзіць пад слоганам "Твой драйв. Твой поспех. Твая краіна". Гарадскія пляцоўкі аб'ядналі танцораў, экстрэмалаў і проста таленавітых хлопцаў і дзяўчат (гл. у відэа).