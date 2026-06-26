3.77 BYN
2.82 BYN
3.21 BYN
Кантракты заключаны на 1,7 млрд беларускіх рублёў: якія вынікі Форуму рэгіёнаў - 2026
Аўтар:Дар'я Рачко
25-26 чэрвеня 2026 года Мінск і Мінская вобласць прынялі XIII Форум рэгіёнаў Беларусі і Расіі. Ён яшчэ на самым старце ўразіў размахам. Працавалі дзясяткі тэматычных секцый - ад прамысловай кааперацыі да сацыяльнай палітыкі, ад адукацыі і да аховы здароўя.
Акрамя гэтага, адбылося ўручэнне ўнікальнага знака "Тавар Саюзнай дзяржавы". Ён дазваляе ўладальніку атрымаць перавагі на ўваходзе на агульны рынак.
Гэтыя 2 дні былі насычанымі - заключаныя кантракты склалі 1,7 млрд беларускіх рублёў. Такі галоўны вынік гэтага Форуму рэгіёнаў. А калі ёсць і статус "Тавар Саюзнай дзяржавы", то можна атрымаць субсідыі і перавагу пры дзяржзакупках (гл. відэа).