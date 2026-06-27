3.77 BYN
2.82 BYN
3.21 BYN
Двух дзяцей, якія пацярпелі пад Бранскам, 29 чэрвеня плануюць выпісаць
Двух пацярпелых у Бранскай вобласці дзяцей плануюць выпісаць 29 чэрвеня, паведамляе Міністэрства аховы здароўя. Стан дзяцей, якія праходзілі лячэнне ў РНПЦ дзіцячай хірургіі, здавальняючы, яны будуць накіраваныя дахаты ў Гомельскую вобласць.
Паводле слоў дырэктара, пацыентам была аказана ўся неабходная высокатэхналагічная меддапамога. Са згоды бацькоў у далейшым дзецям будзе прапанаваны поўны курс медыцынскай рэабілітацыі.
Адно дзіця ў РНПЦ дзіцячай хірургіі і яшчэ двое, пераведзеныя ў 6-ю гарадскую клінічную бальніцу Мінска, працягваюць лячэнне. Хірургічныя аперацыі прайшлі паспяхова, медыкі працягваюць аказваць пацярпелым усю неабходную дапамогу ў поўным аб'ёме.
Што датычыцца дарослага пацярпелага, яго стан ацэньваецца як стабільны, пацыент упэўнена ідзе на папраўку.