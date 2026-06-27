3.74 BYN
2.89 BYN
3.29 BYN
Сяргей Міхневіч растлумачыў, чаму ўзровень даверу паміж Беларуссю і Кітаем унікальны
Беларусь і Кітай працягваюць умацоўваць стратэгічнае партнёрства, якое сёння называюць адным з найбольш даверных на міжнароднай арэне. Прычым размова ідзе не толькі пра ўзаемадзеянне на ўзроўні кіраўнікоў дзяржаў, але і пра трывалыя сувязі паміж народамі.
Сяргей Міхневіч, вядучы навуковы супрацоўнік Цэнтра цэнтральнаазіяцкіх даследаванняў Інстытута Кітая і сучаснай Азіі РАН:
"Такі ўзровень узаемадзеяння не з'яўляецца характэрным для супрацоўніцтва Кітая з іншымі краінамі. Пра такі высокі ўзровень даверу могуць гаварыць адносіны з Рэспублікай Беларусь, з Расійскай Федэрацыяй і іншымі дзяржавамі".
Спецыяліст адзначыў, што высокі ўзровень даверу характэрны не толькі для лідараў дзяржаў, але і для адносін паміж народамі. "Усе ўзаемадзеянні на міжнароднай арэне ў канчатковым выніку ставяць вельмі простую і базавую мэту - зрабіць так, каб людзям дзяржаў, якія супрацоўнічаюць, жылося лепш", - заявіў Сяргей Міхневіч.