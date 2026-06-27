Сяргей Міхневіч растлумачыў, чаму ўзровень даверу паміж Беларуссю і Кітаем унікальны

"Такі ўзровень узаемадзеяння не з'яўляецца характэрным для супрацоўніцтва Кітая з іншымі краінамі. Пра такі высокі ўзровень даверу могуць гаварыць адносіны з Рэспублікай Беларусь, з Расійскай Федэрацыяй і іншымі дзяржавамі".

Спецыяліст адзначыў, што высокі ўзровень даверу характэрны не толькі для лідараў дзяржаў, але і для адносін паміж народамі. "Усе ўзаемадзеянні на міжнароднай арэне ў канчатковым выніку ставяць вельмі простую і базавую мэту - зрабіць так, каб людзям дзяржаў, якія супрацоўнічаюць, жылося лепш", - заявіў Сяргей Міхневіч.