У Мінску затрыманы замежны кур'ер ашуканцаў

У Мінску праваахоўнікі затрымалі чарговага кур'ера аферыстаў - 35-гадовага іншаземца. У Беларусь ён прыехаў упершыню. У якасці "тэставага задання" ён павінен быў вывезці за мяжу больш за 10 тыс. долараў.

"Мужчына прыехаў у Мінск і пад дыктоўку куратара накіраваўся на вуліцу Гамарніка, дзе дастаў са смеццевай урны пакет з грашыма. Іх ён павінен быў вывезці з краіны, але не паспеў, бо быў затрыманы. Міліцыянеры вызначылі, што грошы ва ўрну схаваў 31-гадовы мінчанін, якога падманулі ашуканцы. Яны выманілі ў яго SMS-коды, а затым запалохалі: нібыта ад яго імя бяруцца крэдыты. Паверыўшы, мінчанін узяў у банку адзін "люстраны" крэдыт на 50 тыс. і перадаў ашуканцам, а праз тыдзень аформіў яшчэ адзін крэдыт і пакінуў наяўныя ў смеццевым баку".