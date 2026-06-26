Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд

Ад закрытых перамоў з Кіевам да Форуму рэгіёнаў: якім быў рабочы тыдзень Лукашэнкі

Рабочы тыдзень Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі быў прысвечаны вырашэнню пытанняў эканомікі і бяспекі.

Праз два дні пасля атакі ўкраінскага беспілотніка па аўтобусе з дзецьмі ў Бранскай вобласці Уладзімір Зяленскі загаварыў. Не, не прасіў прабачэнне, а непразрыста намякаў пра наступствы і адрасна перадаваў меседжы беларускаму Прэзідэнту. Вядома, грамадства рэагавала: маўляў, а што можа быць далей? А што гаварыць пра жыхароў прыгранічча - тых, хто знаходзіцца блізка да ўсяго гэтага? (гл. відэа).

Разделы:

Прэзідэнт