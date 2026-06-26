3.77 BYN
2.82 BYN
3.21 BYN
Маэстра народных песень Леанід Захлеўны збірае сяброў і калег у Доме радыё
У Мінску ў Доме радыё пачынаецца сустрэча з хітмейкерам віцебскага лета. Леанід Захлеўны збірае сяброў і калег на Чырвонай, 4.
Размова пойдзе пра знакамітую песню "Усе кветкі ліпеня", якая ўжо 35 гадоў носіць статус неафіцыйнага гімна "Славянскага базара". Самае дзіўнае, што першапачаткова паэт Алег Жукаў пісаў вершы па заказе арганізатараў усяго на адзін канцэрт. Ніхто і падумаць не мог, што дзякуючы мелодыі Захлеўнага трэк стане несмяротным сімвалам, перажыве дзесяцігоддзі і звяжа пакаленні артыстаў.
Кампазітар Леанід Шырын узяў на сябе смеласць "перасабраць" класіку і прэзентуе сучасную аранжыроўку твора. Таксама ў мерапрыемстве прымае ўдзел заслужаная артыстка Беларусі Ірына Дарафеева - адна з ключавых выканаўц кветкавай кампазіцыі. Леанід Захлеўны - сапраўдны рэкардсмен: маэстра стварыў каля 100 апрацовак народных песень.