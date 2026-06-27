3.74 BYN
2.89 BYN
3.29 BYN
30 чэрвеня "Цягнік Перамогі" сустрэнуць у Віцебску
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Гудок "Цягніка Перамогі" пачулі ў Магілёве. Ва ўнікальным перасовачным музеі, дзе адноўлены пасажырскі, санітарны вагоны, вагон бронецягніка, спецыяльная экспазіцыя прысвечана Брэсцкай крэпасці.
Трохмерныя панарамы і інтэрактыўныя тэхналогіі пераносяць у часы Вялікай Айчыннай вайны, акунаюць у атмасферу бітваў. Гісторыка-асветніцкі праект праходзіць пад патранажам Адміністрацыі Прэзідэнта Беларусі і Расійскай чыгункі.
Перасовачны музей-цягнік прабыў у Магілёве 2 дні. Ужо 30 чэрвеня эшалон прыедзе ў Віцебск, а затым у Мінск.