3.77 BYN
2.82 BYN
3.21 BYN
Знайсці шлях дадому ратавальнікі дапамагаюць тым, хто згубіўся ў лесе
Ратавальнікі нагадваюць пра небяспеку паходаў па грыбы і ягады ў лясныя масівы. Перад тым як адправіцца ў гушчар, неабходна пакінуць блізкім свае каардынаты. Толькі на тэрыторыі Мінскай вобласці з пачатку года спецыялісты знайшлі ўжо 10 чалавек, з іх двое - дзеці. Збіцца са шляху і не знайсці дарогу дадому лягчэй, чым здаецца, таму не варта грэбаваць простымі правіламі бяспекі.
Аляксандр Канкаловіч, намеснік начальніка пажарнага аварыйна-выратавальнага атрада Мінскага абласнога ўпраўлення МНС Беларусі:
"Мы аналізуем шляхі руху і ўлічваем наяўнасць лінейных арыенціраў, а таксама натуральных прыродных перашкод: каналаў, ручаёў. Ужо ў працэсе руху будуецца тактыка пошуку, вызначаюцца квадраты для абследавання на тэхніцы павышанай праходнасці - квадрацыклах, а таксама зоны для маніторынгу з прымяненнем беспілотных лятальных апаратаў".
Уся неабходная тэхніка для аператыўнай работы ў пошукавых падраздзяленняў МНС ёсць - зараз байцы знаходзяцца ў рэжыме павышанай гатоўнасці. Асаблівую ўвагу звяртаюць і на гарачае надвор'е: у лесе грыбнікі могуць адчуць сябе дрэнна, таму з сабою абавязкова трэба браць запас вады, ежы і медыкаментаў.