3.74 BYN
2.89 BYN
3.29 BYN
У беларускім урадзе абмеркавалі фарміраванне прававой базы для функцыянавання крыптабанкаў
У Беларусі завяршаецца фарміраванне прававой базы для функцыянавання крыптабанкаў. Гэта значыць, што новыя гульцы на рынку могуць з'явіцца ўжо ў найбліжэйшы час.
28 чэрвеня 2026 года ва ўрадзе Беларусі на пасяджэнні Наглядальнага савета Парка высокіх тэхналогій разгледзелі праекты фінальных дакументаў, што маюць дачыненне да ўнутранага кантролю, каб эфектыўна процідзейнічаць легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, або фінансаванню тэрарызму. Яшчэ адзін дакумент вызначае патрабаванні да заяўнікоў на атрыманне статусу крыптабанка, а таксама да бізнес-праекта.
На парадку дня таксама былі пытанні па лініі адукацыі. У прыватнасці, абмеркавалі, як ідзе ўзаемадзеянне з універсітэтамі па развіцці стартапаў экасістэмы. Зараз ПВТ рыхтуецца да запуску цэнтраў, якія дапамогуць патэнцыяльна перспектыўным праектам атрымаць падтрымку.