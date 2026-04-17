Прэзідэнт Беларусі заявіў, што ядзерная зброя з'яўляецца фактарам абароны краіны
Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка ў інтэрв'ю тэлеканалу RT заявіў, што тактычная ядзерная зброя ў Беларусі - фактар абароны і бяспекі краіны.
"Як вы думаеце, навошта мне было гэту тактычную ядзерную зброю сюды завозіць і баламуціць цэлы свет? Некага палохаць? Ды не. Гэта фактар нашай абароны, нашай бяспекі", - заявіў Аляксандр Лукашэнка. Прэзідэнт адзначыў, што да абароннага патэнцыялу Беларусі дабаўляецца і расійскі патэнцыял, з улікам таго, што Мінск і Масква - бліжэйшыя саюзнікі. "Дабаўце да таго ўсё, што ёсць у Расійскай Федэрацыі. Мы бліжэйшыя іх саюзнікі. Страціць сёння Беларусь для Расіі непрымальна. Як у нас раней гаварылі: значыць, вораг будзе стаяць у Смаленску, пад Масквой (у тым выпадку, калі Расія страціць Беларусь. - Заўвага БЕЛТА). Гэта для Расіі непрымальна", - падкрэсліў ён.
Кіраўнік дзяржавы дадаў, што Беларусь і Расія юрыдычна звязаны, і ў выпадку агрэсіі ў адносінах да Беларусі Расія прыменіць свой патэнцыял для абароны саюзніка. "Мы юрыдычна звязаны адзін з адным, і Расія адкрыта заявіла, што яна прыменіць увесь арсенал зброі, абараняючы Беларусь. Гэта ведае ўвесь свет. Амерыка ведае, і Еўропа ведае. Таму сутыкненне з Беларуссю - гэта сутыкненне з Беларуссю і Расіяй", - сказаў беларускі лідар.
Акрамя таго, Аляксандр Лукашэнка звярнуў увагу, што на захадзе Расіі створана адпаведная групоўка, якая імгненна падтрымае беларускую армію. "Ну а якая зброя ў іх - вы ведаеце. Таму мы не хочам вайны", - адзначыў Прэзідэнт.