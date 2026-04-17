Прэзідэнт Беларусі заявіў, што ядзерная зброя з'яўляецца фактарам абароны краіны

"Як вы думаеце, навошта мне было гэту тактычную ядзерную зброю сюды завозіць і баламуціць цэлы свет? Некага палохаць? Ды не. Гэта фактар ​​нашай абароны, нашай бяспекі", - заявіў Аляксандр Лукашэнка. Прэзідэнт адзначыў, што да абароннага патэнцыялу Беларусі дабаўляецца і расійскі патэнцыял, з улікам таго, што Мінск і Масква - бліжэйшыя саюзнікі. "Дабаўце да таго ўсё, што ёсць у Расійскай Федэрацыі. Мы бліжэйшыя іх саюзнікі. Страціць сёння Беларусь для Расіі непрымальна. Як у нас раней гаварылі: значыць, вораг будзе стаяць у Смаленску, пад Масквой (у тым выпадку, калі Расія страціць Беларусь. - Заўвага БЕЛТА). Гэта для Расіі непрымальна", - падкрэсліў ён.