4 фуры сутыкнуліся ў Іркуцкай вобласці: сярод загінуўшых і пацярпелых ёсць грамадзяне Беларусі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Іркуцкай вобласці супрацоўнікі МНС Расіі ліквідуюць наступствы сур'ёзнага ДТЗ. Сярод пацярпелых ёсць і беларусы. У Куйтунскім раёне на федэральнай аўтадарозе Р-255 "Сібір" сутыкнуліся чатыры цяжкагрузы.
Спецыялісты МНС Расіі пры дапамозе аварыйна-выратавальных інструментаў правялі дэблакаванне пацярпелых. Папярэдне, двое загінулі, яшчэ двое траўміраваны.
"Сярод загінуўшых і пацярпелых - грамадзяне Беларусі і Кітайскай Народнай Рэспублікі", - гаворыцца ў паведамленні губернатара Іркуцкай вобласці.
На месцы працуюць ратавальнікі, медыкі, супрацоўнікі паліцыі і спецыялісты дарожнай службы, якія разбіраюцца ў абставінах здарэння.