Абяцаў адправіць бацькоў у турму: у Мінску махляр вымантачыў у дзіцяці грошы і ўпрыгажэнні
Мінскі пяцікласнік стаў ахвярай тэлефонных аферыстаў, паведамляе БЕЛТА са спасылкай на МУС.
На лінію 102 звярнуўся мінчанін і расказаў: яго 11-гадовы сын стаў ахвярай тэлефонных аферыстаў.
Пяцікласніку паступіў званок нібы ад работніка "Белтэлекама", які даведаўся ад хлопчыка даныя бацькоў. Пасля гэтага са школьнікам звязаўся невядомы, які назваўся праваахоўнікам і пад пагрозай адправіць дарослых у турму, а самога хлопчыка ў дзіцячы дом запатрабаваў тэрмінова "задэклараваць" усе грошы, што ёсць у доме.
Спалохаўшыся, дзіця забрала з сямейнага сейфа 30 тыс. еўра і ювелірныя ўпрыгажэнні на суму 70 тыс. долараў. Купюры і каштоўнасці хлопчык схаваў пад балконам, адкуль іх забралі зламыснікі.
Следчыя ўзбудзілі крымінальную справу за махлярства. Высвятляюцца ўдзельнікі злачыннай схемы.
У МУС яшчэ раз нагадалі: праваахоўнікі, работнікі банкаў і іншых устаноў не тэлефануюць грамадзянам і не просяць па тэлефоне зрабіць якія-небудзь маніпуляцыі з грошамі. "Растлумачыце дзецям: пры паступленні такіх званкоў або паведамленняў трэба спыніць размову і без прамаруджання расказаць пра ўсё дарослым", - дадалі ў МУС.