Больш чым 100 чалавек шукаюць падлетка ў Пінскім раёне
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Больш чым сто чалавек шукаюць падлетка, які прапаў у Пінскім раёне. Вышук 15-гадовага Багдана Юнчыка працягваецца чацвёрты дзень.
У аперацыі задзейнічаны супрацоўнікі міліцыі з усёй Брэсцкай вобласці, ратавальнікі, пагранічнікі, валанцёры, а таксама мясцовае насельніцтва. Выкарыстоўваюць і спецыяльную тэхніку, дроны, квадрацыклы. Адпрацоўваюцца розныя версіі.
Вядома, што хлопчык яшчэ 23 студзеня каля 21:00 пайшоў з дома ў аграгарадку Парахонск Пінскага раёна, дзе ён зараз - дагэтуль невядома.
Любую інфармацыю можна паведамляць па нумары 102 і ў найбліжэйшы аддзел міліцыі.