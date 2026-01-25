Глядзець анлайнПраграма ТБ
Больш чым 100 чалавек шукаюць падлетка ў Пінскім раёне

Больш чым сто чалавек шукаюць падлетка, які прапаў у Пінскім раёне. Вышук 15-гадовага Багдана Юнчыка працягваецца чацвёрты дзень.

У аперацыі задзейнічаны супрацоўнікі міліцыі з усёй Брэсцкай вобласці, ратавальнікі, пагранічнікі, валанцёры, а таксама мясцовае насельніцтва. Выкарыстоўваюць і спецыяльную тэхніку, дроны, квадрацыклы. Адпрацоўваюцца розныя версіі.

Вядома, што хлопчык яшчэ 23 студзеня каля 21:00 пайшоў з дома ў аграгарадку Парахонск Пінскага раёна, дзе ён зараз - дагэтуль невядома.

Любую інфармацыю можна паведамляць па нумары 102 і ў найбліжэйшы аддзел міліцыі.

