ДТЗ на Ігуменскім тракце ў Мінску: ёсць пацярпелыя
Аўтар:Рэдакцыя news.by
ДТЗ з удзелам аўтобуса адбылося на Ігуменскім тракце ў беларускай сталіцы: ёсць пацярпелыя.
Раніцай 28 сакавіка 23-гадовы вадзіцель пагрузчыка-экскаватара, паводле папярэдняй інфармацыі, пры ажыццяўлянні манеўру не пераканаўся ў яго бяспецы і сутыкнуўся з грузавіком. Ад удару пагрузчык адкінула на аўтобус. 4 пасажыры дастаўлены ў бальніцу.
На месцы здарэння працуюць супрацоўнікі ДАІ і следча-аператыўная група.