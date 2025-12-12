3.72 BYN
Два чалавекі загінулі ў Буда-Кашалёўскім раёне з-за лася, які выбег на дарогу
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У ДТЗ у Буда-Кашалёўскім раёне загінулі два чалавекі. Аб гэтым паведамляе БЕЛТА са спасылкай на УУС Гомельскага аблвыканкама.
14 снежня каля 18:45 20-гадовы вадзіцель аўтамабіля Мазда, рухаючыся па аўтадарозе М8 мяжа Расійскай Федэрацыі - Віцебск - Гомель - мяжа Украіны, паблізу в. Забалацце, паводле папярэдняй інфармацыі, наехаў на дзікую жывёліну (лася), якая раптам з’явілася на дарозе, пасля чаго з'ехаў на абочыну і перакуліўся ў меліярацыйны канал.
У выніку здарэння вадзіцель і яго 17-гадовы пасажыр загінулі на месцы здарэння.
Акалічнасці, прычыны і асобы загінуўшых высвятляюцца. На месцы працуюць супрацоўнікі ДАІ, следча-аператыўная група і медыкі.