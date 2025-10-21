3.68 BYN
Латвійскія вайскоўцы выкінулі іншаземцаў на тэрыторыю Беларусі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Бежанцаў з Эрытрэі выкінулі на тэрыторыю Беларусі латвійскія вайскоўцы - адзін з іншаземцаў загінуў.
У Браслаўскім раёне беларускія пагранічнікі знайшлі двух іншаземцаў - збітыя людзі неслі цела свайго таварыша. З дапамогай перакладчыка яны расказалі, што знаходзіліся ўтрох на тэрыторыі Латвіі.
Падчас збівання латвійскімі вайскоўцамі адзін з бежанцаў памёр. Пасля гэтага іх прывезлі да мяжы з Беларуссю. Выжыўшым аказана медыцынская дапамога. У СК праводзяць праверку.