У Мінтрансе расказалі, як рашаецца пытанне з чэргамі ў гадзіны пік у кірунку Жодзіна і Барысава

У кірунку Барысава і Жодзіна ў найбліжэйшы час будуць курсіраваць новыя аўтобусныя маршруты. Аб гэтым паведаміў міністр транспарта і камунікацый Беларусі Аляксей Ляхновіч. Таксама вырашаецца пытанне аб продажы білетаў на прыпынку, каб не ствараліся чэргі пры набыцці іх у маршрутках і ў аўтобусах у вадзіцеля. На кантролі ведамства і іншыя кірункі транспартнага паведамлення паблізу сталіцы (гл. відэа).