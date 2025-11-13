Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

У Мінтрансе расказалі, як рашаецца пытанне з чэргамі ў гадзіны пік у кірунку Жодзіна і Барысава

Аляксей Ляхновіч расказаў, як будзе вырашацца пытанне з чэргамі ў гадзіны пік у кірунку Жодзіна і Барысава.

У кірунку Барысава і Жодзіна ў найбліжэйшы час будуць курсіраваць новыя аўтобусныя маршруты. Аб гэтым паведаміў міністр транспарта і камунікацый Беларусі Аляксей Ляхновіч. Таксама вырашаецца пытанне аб продажы білетаў на прыпынку, каб не ствараліся чэргі пры набыцці іх у маршрутках і ў аўтобусах у вадзіцеля. На кантролі ведамства і іншыя кірункі транспартнага паведамлення паблізу сталіцы (гл. відэа).

Разделы:

ГрамадстваТранспартРэгіёны