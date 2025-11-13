3.68 BYN
2.97 BYN
3.45 BYN
ДМК: 17 лістапада з 02:00 будуць адкрыты польскія ПП "Кузня-Беластоцкая" і "Баброўнікі"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Як паведаміў Дзяржаўны мытны камітэт, 17 лістапада з 2:00 будуць адкрыты польскія пункты пропуску "Кузня-Беластоцкая" і "Баброўнікі". Польшча афіцыйна апавясціла аб гэтым беларускі бок.
Праз "Кузню" будзе дазволены толькі пасажырскі рух, за выключэннем аўтобусаў, а праз "Баброўнікі" - легкавых аўтамабіляў і аўтобусаў, а таксама грузавікоў з краін ЕС, краін - удзельніц Пагаднення аб Еўрапейскай эканамічнай прасторы і Швейцарыі.
Мытныя органы цалкам гатовы да аднаўлення руху ў сумежных беларускіх пунктах пропуску "Брузгі" і "Бераставіца" - мытныя змены ўкамплектаваны, інфраструктура ўдасканалена, усе наяўныя тут тэхнічныя сродкі функцыянуюць.